İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
148.79 USD
En kötü işlem:
-66.08 USD
Brüt kâr:
366.77 USD (14 000 pips)
Brüt zarar:
-383.73 USD (14 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (366.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
366.77 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
62.57%
Maks. mevduat yükü:
3.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-1.70 USD
Ortalama kâr:
122.26 USD
Ortalama zarar:
-54.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-383.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-383.73 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.96 USD
Maksimum:
383.73 USD (7.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.19% (383.73 USD)
Varlığa göre:
2.91% (153.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-926
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
0%
10
30%
63%
0.95
-1.70
USD
USD
7%
1:50