- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
201
Negociações com lucro:
95 (47.26%)
Negociações com perda:
106 (52.74%)
Melhor negociação:
495.77 USD
Pior negociação:
-321.84 USD
Lucro bruto:
21 297.81 USD (433 142 pips)
Perda bruta:
-15 862.46 USD (276 647 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1 667.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 493.71 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
76.10%
Depósito máximo carregado:
5.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.99
Negociações longas:
148 (73.63%)
Negociações curtas:
53 (26.37%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
27.04 USD
Lucro médio:
224.19 USD
Perda média:
-149.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-2 352.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 352.90 USD (13)
Crescimento mensal:
1.27%
Previsão anual:
15.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.96 USD
Máximo:
5 463.45 USD (41.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.63% (5 463.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (212.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|156K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +495.77 USD
Pior negociação: -322 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 667.75 USD
Máxima perda consecutiva: -2 352.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
86%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
15
0%
201
47%
76%
1.34
27.04
USD
USD
34%
1:50