- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
200
盈利交易:
95 (47.50%)
亏损交易:
105 (52.50%)
最好交易:
495.77 USD
最差交易:
-321.84 USD
毛利:
21 297.81 USD (433 142 pips)
毛利亏损:
-15 700.86 USD (274 647 pips)
最大连续赢利:
14 (1 667.75 USD)
最大连续盈利:
2 493.71 USD (11)
夏普比率:
0.19
交易活动:
76.10%
最大入金加载:
5.65%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.02
长期交易:
147 (73.50%)
短期交易:
53 (26.50%)
利润因子:
1.36
预期回报:
27.98 USD
平均利润:
224.19 USD
平均损失:
-149.53 USD
最大连续失误:
13 (-2 352.90 USD)
最大连续亏损:
-2 352.90 USD (13)
每月增长:
1.38%
年度预测:
16.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
16.96 USD
最大值:
5 463.45 USD (41.26%)
相对跌幅:
结余:
33.63% (5 463.45 USD)
净值:
3.79% (212.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|158K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +495.77 USD
最差交易: -322 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 667.75 USD
最大连续亏损: -2 352.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
89%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
15
0%
200
47%
76%
1.35
27.98
USD
USD
34%
1:50