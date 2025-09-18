- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
201
利益トレード:
95 (47.26%)
損失トレード:
106 (52.74%)
ベストトレード:
495.77 USD
最悪のトレード:
-321.84 USD
総利益:
21 297.81 USD (433 142 pips)
総損失:
-15 862.46 USD (276 647 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1 667.75 USD)
最大連続利益:
2 493.71 USD (11)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
76.10%
最大入金額:
5.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
148 (73.63%)
短いトレード:
53 (26.37%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
27.04 USD
平均利益:
224.19 USD
平均損失:
-149.65 USD
最大連続の負け:
13 (-2 352.90 USD)
最大連続損失:
-2 352.90 USD (13)
月間成長:
1.27%
年間予想:
15.40%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.96 USD
最大の:
5 463.45 USD (41.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.63% (5 463.45 USD)
エクイティによる:
3.79% (212.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|156K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
レビューなし
