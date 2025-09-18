- Прирост
Всего трейдов:
197
Прибыльных трейдов:
93 (47.20%)
Убыточных трейдов:
104 (52.79%)
Лучший трейд:
495.77 USD
Худший трейд:
-321.84 USD
Общая прибыль:
20 516.93 USD (423 142 pips)
Общий убыток:
-15 539.26 USD (272 647 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 667.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 493.71 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
76.10%
Макс. загрузка депозита:
5.65%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
144 (73.10%)
Коротких трейдов:
53 (26.90%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
25.27 USD
Средняя прибыль:
220.61 USD
Средний убыток:
-149.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 352.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 352.90 USD (13)
Прирост в месяц:
-7.19%
Годовой прогноз:
-87.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.96 USD
Максимальная:
5 463.45 USD (41.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.63% (5 463.45 USD)
По эквити:
3.79% (212.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|197
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|150K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +495.77 USD
Худший трейд: -322 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 667.75 USD
Макс. убыток в серии: -2 352.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
