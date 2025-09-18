СигналыРазделы
Gilang Permana

Jekirman

Gilang Permana
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 80%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
197
Прибыльных трейдов:
93 (47.20%)
Убыточных трейдов:
104 (52.79%)
Лучший трейд:
495.77 USD
Худший трейд:
-321.84 USD
Общая прибыль:
20 516.93 USD (423 142 pips)
Общий убыток:
-15 539.26 USD (272 647 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 667.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 493.71 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
76.10%
Макс. загрузка депозита:
5.65%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
144 (73.10%)
Коротких трейдов:
53 (26.90%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
25.27 USD
Средняя прибыль:
220.61 USD
Средний убыток:
-149.42 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-2 352.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 352.90 USD (13)
Прирост в месяц:
-7.19%
Годовой прогноз:
-87.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.96 USD
Максимальная:
5 463.45 USD (41.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.63% (5 463.45 USD)
По эквити:
3.79% (212.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 197
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 150K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +495.77 USD
Худший трейд: -322 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 667.75 USD
Макс. убыток в серии: -2 352.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 14:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 05:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 21:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 03:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 14:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.06 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 16:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 07:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 05:57
Share of trading days is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.