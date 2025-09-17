SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JeTaime Gold Tree 8to32perMonth
Tanawat Muangngam

JeTaime Gold Tree 8to32perMonth

Tanawat Muangngam
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 32.1 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
TPTradesGroup-Online
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
128 (79.01%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (20.99%)
En iyi işlem:
38.72 USD
En kötü işlem:
-49.25 USD
Brüt kâr:
1 129.43 USD (35 489 pips)
Brüt zarar:
-597.82 USD (23 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (203.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
331.68 USD (20)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
7.82%
Maks. mevduat yükü:
10.42%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
123 (75.93%)
Satış işlemleri:
39 (24.07%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
3.28 USD
Ortalama kâr:
8.82 USD
Ortalama zarar:
-17.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-241.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-241.17 USD (6)
Aylık büyüme:
3.58%
Yıllık tahmin:
43.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
247.29 USD (17.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.86% (247.29 USD)
Varlığa göre:
3.47% (34.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.tpt 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.tpt 532
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.tpt 12K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.72 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +203.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -241.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TPTradesGroup-Online" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JeTaime Gold Tree 8to32perMonth
Ayda 32.1 USD
62%
0
0
USD
1K
USD
17
0%
162
79%
8%
1.88
3.28
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.