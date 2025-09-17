- Прирост
Всего трейдов:
371
Прибыльных трейдов:
268 (72.23%)
Убыточных трейдов:
103 (27.76%)
Лучший трейд:
61.05 USD
Худший трейд:
-51.54 USD
Общая прибыль:
2 552.54 USD (122 096 pips)
Общий убыток:
-1 952.67 USD (101 570 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (203.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
331.68 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
3.03%
Макс. загрузка депозита:
74.74%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
293 (78.98%)
Коротких трейдов:
78 (21.02%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.62 USD
Средняя прибыль:
9.52 USD
Средний убыток:
-18.96 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-358.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-358.66 USD (13)
Прирост в месяц:
-31.05%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
666.08 USD (31.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.93% (666.08 USD)
По эквити:
39.32% (356.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tpt
|371
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.tpt
|600
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.tpt
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TPTradesGroup-Online" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
