- 자본
- 축소
트레이드:
381
이익 거래:
273 (71.65%)
손실 거래:
108 (28.35%)
최고의 거래:
61.05 USD
최악의 거래:
-51.54 USD
총 수익:
2 631.06 USD (126 043 pips)
총 손실:
-2 151.59 USD (111 489 pips)
연속 최대 이익:
24 (203.51 USD)
연속 최대 이익:
331.68 USD (20)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
3.03%
최대 입금량:
74.74%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
0.66
롱(주식매수):
298 (78.22%)
숏(주식차입매도):
83 (21.78%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
1.26 USD
평균 이익:
9.64 USD
평균 손실:
-19.92 USD
연속 최대 손실:
13 (-358.66 USD)
연속 최대 손실:
-358.66 USD (13)
월별 성장률:
-37.98%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
721.26 USD (33.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.06% (721.26 USD)
자본금별:
39.32% (356.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tpt
|381
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.tpt
|479
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.tpt
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.05 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +203.51 USD
연속 최대 손실: -358.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TPTradesGroup-Online"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
23%
0
0
USD
USD
782
USD
USD
32
0%
381
71%
3%
1.22
1.26
USD
USD
60%
1:500