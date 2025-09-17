- Crescimento
Negociações:
371
Negociações com lucro:
268 (72.23%)
Negociações com perda:
103 (27.76%)
Melhor negociação:
61.05 USD
Pior negociação:
-51.54 USD
Lucro bruto:
2 552.54 USD (122 096 pips)
Perda bruta:
-1 952.67 USD (101 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (203.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
331.68 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
3.03%
Depósito máximo carregado:
74.74%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
0.90
Negociações longas:
293 (78.98%)
Negociações curtas:
78 (21.02%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.62 USD
Lucro médio:
9.52 USD
Perda média:
-18.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-358.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-358.66 USD (13)
Crescimento mensal:
-31.05%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
666.08 USD (31.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.93% (666.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.32% (356.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tpt
|371
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.tpt
|600
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.tpt
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +61.05 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +203.51 USD
Máxima perda consecutiva: -358.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TPTradesGroup-Online" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
42%
0
0
USD
USD
903
USD
USD
30
0%
371
72%
3%
1.30
1.62
USD
USD
57%
1:500