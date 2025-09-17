- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
371
盈利交易:
268 (72.23%)
亏损交易:
103 (27.76%)
最好交易:
61.05 USD
最差交易:
-51.54 USD
毛利:
2 552.54 USD (122 096 pips)
毛利亏损:
-1 952.67 USD (101 570 pips)
最大连续赢利:
24 (203.51 USD)
最大连续盈利:
331.68 USD (20)
夏普比率:
0.12
交易活动:
3.03%
最大入金加载:
74.74%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
0.90
长期交易:
293 (78.98%)
短期交易:
78 (21.02%)
利润因子:
1.31
预期回报:
1.62 USD
平均利润:
9.52 USD
平均损失:
-18.96 USD
最大连续失误:
13 (-358.66 USD)
最大连续亏损:
-358.66 USD (13)
每月增长:
-31.05%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
666.08 USD (31.39%)
相对跌幅:
结余:
56.93% (666.08 USD)
净值:
39.32% (356.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tpt
|371
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.tpt
|600
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.tpt
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.05 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +203.51 USD
最大连续亏损: -358.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TPTradesGroup-Online 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
