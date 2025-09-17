- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
371
利益トレード:
268 (72.23%)
損失トレード:
103 (27.76%)
ベストトレード:
61.05 USD
最悪のトレード:
-51.54 USD
総利益:
2 552.54 USD (122 096 pips)
総損失:
-1 952.67 USD (101 570 pips)
最大連続の勝ち:
24 (203.51 USD)
最大連続利益:
331.68 USD (20)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
3.03%
最大入金額:
74.74%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
293 (78.98%)
短いトレード:
78 (21.02%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.62 USD
平均利益:
9.52 USD
平均損失:
-18.96 USD
最大連続の負け:
13 (-358.66 USD)
最大連続損失:
-358.66 USD (13)
月間成長:
-31.05%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
666.08 USD (31.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
56.93% (666.08 USD)
エクイティによる:
39.32% (356.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tpt
|371
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.tpt
|600
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.tpt
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.05 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +203.51 USD
最大連続損失: -358.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TPTradesGroup-Online"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
42%
0
0
USD
USD
903
USD
USD
30
0%
371
72%
3%
1.30
1.62
USD
USD
57%
1:500