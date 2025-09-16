- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
216 (74.22%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (25.77%)
En iyi işlem:
90.32 USD
En kötü işlem:
-144.80 USD
Brüt kâr:
3 140.47 USD (964 980 pips)
Brüt zarar:
-1 900.83 USD (86 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (746.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
746.83 USD (32)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
52.03%
Maks. mevduat yükü:
5.22%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
238 (81.79%)
Satış işlemleri:
53 (18.21%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
14.54 USD
Ortalama zarar:
-25.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-141.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-383.31 USD (5)
Aylık büyüme:
72.85%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.49 USD
Maksimum:
413.38 USD (10.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.88% (383.31 USD)
Varlığa göre:
9.98% (148.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|BTCUSD
|29
|US500
|9
|ETHUSD
|8
|USDJPY
|6
|SOLUSD
|5
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|7
|US500
|-77
|ETHUSD
|0
|USDJPY
|1
|SOLUSD
|0
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|58K
|BTCUSD
|58K
|US500
|-2.5K
|ETHUSD
|2K
|USDJPY
|39
|SOLUSD
|-660
|EURUSD
|-256
|GBPUSD
|154
|USDCAD
|-141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +90.32 USD
En kötü işlem: -145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +746.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
TickmillEU-Live
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
79%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
7
86%
291
74%
52%
1.65
4.26
USD
USD
11%
1:500