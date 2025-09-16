SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Aurum Alpha XAUUSD
Matias Hernan Nulman

Aurum Alpha XAUUSD

Matias Hernan Nulman
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 79%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
216 (74.22%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (25.77%)
En iyi işlem:
90.32 USD
En kötü işlem:
-144.80 USD
Brüt kâr:
3 140.47 USD (964 980 pips)
Brüt zarar:
-1 900.83 USD (86 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (746.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
746.83 USD (32)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
52.03%
Maks. mevduat yükü:
5.22%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
238 (81.79%)
Satış işlemleri:
53 (18.21%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
14.54 USD
Ortalama zarar:
-25.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-141.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-383.31 USD (5)
Aylık büyüme:
72.85%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.49 USD
Maksimum:
413.38 USD (10.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.88% (383.31 USD)
Varlığa göre:
9.98% (148.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 224
BTCUSD 29
US500 9
ETHUSD 8
USDJPY 6
SOLUSD 5
EURUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 7
US500 -77
ETHUSD 0
USDJPY 1
SOLUSD 0
EURUSD 1
GBPUSD 3
USDCAD -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 58K
BTCUSD 58K
US500 -2.5K
ETHUSD 2K
USDJPY 39
SOLUSD -660
EURUSD -256
GBPUSD 154
USDCAD -141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.32 USD
En kötü işlem: -145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +746.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
RannForex-Server
0.29 × 7
TickmillEU-Live
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
80 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 02:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 22:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 00:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 00:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 06:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aurum Alpha XAUUSD
Ayda 99 USD
79%
0
0
USD
3.7K
USD
7
86%
291
74%
52%
1.65
4.26
USD
11%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.