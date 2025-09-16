信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Aurum Alpha
Matias Hernan Nulman

Aurum Alpha

Matias Hernan Nulman
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 163%
Tickmill-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
581
盈利交易:
396 (68.15%)
亏损交易:
185 (31.84%)
最好交易:
466.92 USD
最差交易:
-602.16 USD
毛利:
16 330.69 USD (1 429 232 pips)
毛利亏损:
-9 663.19 USD (484 841 pips)
最大连续赢利:
32 (746.83 USD)
最大连续盈利:
2 362.83 USD (21)
夏普比率:
0.16
交易活动:
99.63%
最大入金加载:
5.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
13 小时
采收率:
4.12
长期交易:
479 (82.44%)
短期交易:
102 (17.56%)
利润因子:
1.69
预期回报:
11.48 USD
平均利润:
41.24 USD
平均损失:
-52.23 USD
最大连续失误:
13 (-141.68 USD)
最大连续亏损:
-1 312.78 USD (5)
每月增长:
22.74%
年度预测:
275.96%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
31.49 USD
最大值:
1 616.58 USD (17.14%)
相对跌幅:
结余:
17.62% (750.88 USD)
净值:
10.46% (412.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 423
DE40 30
BTCUSD 29
US500 21
USTEC 15
EURUSD 9
US30 9
ETHUSD 8
USDJPY 6
GBPUSD 5
SOLUSD 5
USDCAD 3
AUDCHF 3
AUDUSD 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.3K
DE40 -370
BTCUSD 7
US500 408
USTEC 303
EURUSD 142
US30 -780
ETHUSD 0
USDJPY 1
GBPUSD 1K
SOLUSD 0
USDCAD 725
AUDCHF 74
AUDUSD 302
NZDJPY 142
AUDJPY -27
USDCHF 136
GBPJPY 121
NZDUSD 145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 147K
DE40 -3.9K
BTCUSD 58K
US500 6.2K
USTEC 105K
EURUSD -205
US30 -141K
ETHUSD 2K
USDJPY 39
GBPUSD 2.4K
SOLUSD -660
USDCAD 2.2K
AUDCHF -294
AUDUSD 1.1K
NZDJPY 2K
AUDJPY -2K
USDCHF 728
GBPJPY 564
NZDUSD 627
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +466.92 USD
最差交易: -602 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +746.83 USD
最大连续亏损: -141.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.14 × 14
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
83 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 21:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 02:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 02:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Aurum Alpha
每月50 USD
163%
0
0
USD
24K
USD
17
88%
581
68%
100%
1.68
11.48
USD
18%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载