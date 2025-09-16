シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aurum Alpha
Matias Hernan Nulman

Aurum Alpha

Matias Hernan Nulman
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 163%
Tickmill-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
581
利益トレード:
396 (68.15%)
損失トレード:
185 (31.84%)
ベストトレード:
466.92 USD
最悪のトレード:
-602.16 USD
総利益:
16 330.69 USD (1 429 232 pips)
総損失:
-9 663.19 USD (484 841 pips)
最大連続の勝ち:
32 (746.83 USD)
最大連続利益:
2 362.83 USD (21)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
99.63%
最大入金額:
5.53%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
4.12
長いトレード:
479 (82.44%)
短いトレード:
102 (17.56%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
11.48 USD
平均利益:
41.24 USD
平均損失:
-52.23 USD
最大連続の負け:
13 (-141.68 USD)
最大連続損失:
-1 312.78 USD (5)
月間成長:
22.74%
年間予想:
275.96%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.49 USD
最大の:
1 616.58 USD (17.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.62% (750.88 USD)
エクイティによる:
10.46% (412.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 423
DE40 30
BTCUSD 29
US500 21
USTEC 15
EURUSD 9
US30 9
ETHUSD 8
USDJPY 6
GBPUSD 5
SOLUSD 5
USDCAD 3
AUDCHF 3
AUDUSD 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.3K
DE40 -370
BTCUSD 7
US500 408
USTEC 303
EURUSD 142
US30 -780
ETHUSD 0
USDJPY 1
GBPUSD 1K
SOLUSD 0
USDCAD 725
AUDCHF 74
AUDUSD 302
NZDJPY 142
AUDJPY -27
USDCHF 136
GBPJPY 121
NZDUSD 145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 147K
DE40 -3.9K
BTCUSD 58K
US500 6.2K
USTEC 105K
EURUSD -205
US30 -141K
ETHUSD 2K
USDJPY 39
GBPUSD 2.4K
SOLUSD -660
USDCAD 2.2K
AUDCHF -294
AUDUSD 1.1K
NZDJPY 2K
AUDJPY -2K
USDCHF 728
GBPJPY 564
NZDUSD 627
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +466.92 USD
最悪のトレード: -602 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +746.83 USD
最大連続損失: -141.68 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.14 × 14
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
83 より多く...
レビューなし
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 21:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 02:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 02:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
