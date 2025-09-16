- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
581
Gewinntrades:
396 (68.15%)
Verlusttrades:
185 (31.84%)
Bester Trade:
466.92 USD
Schlechtester Trade:
-602.16 USD
Bruttoprofit:
16 330.69 USD (1 429 232 pips)
Bruttoverlust:
-9 663.19 USD (484 841 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (746.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 362.83 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
99.63%
Max deposit load:
5.53%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
4.12
Long-Positionen:
479 (82.44%)
Short-Positionen:
102 (17.56%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
11.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-141.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 312.78 USD (5)
Wachstum pro Monat :
22.74%
Jahresprognose:
275.96%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.49 USD
Maximaler:
1 616.58 USD (17.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.62% (750.88 USD)
Kapital:
10.46% (412.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|423
|DE40
|30
|BTCUSD
|29
|US500
|21
|USTEC
|15
|EURUSD
|9
|US30
|9
|ETHUSD
|8
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|5
|SOLUSD
|5
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.3K
|DE40
|-370
|BTCUSD
|7
|US500
|408
|USTEC
|303
|EURUSD
|142
|US30
|-780
|ETHUSD
|0
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1K
|SOLUSD
|0
|USDCAD
|725
|AUDCHF
|74
|AUDUSD
|302
|NZDJPY
|142
|AUDJPY
|-27
|USDCHF
|136
|GBPJPY
|121
|NZDUSD
|145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|147K
|DE40
|-3.9K
|BTCUSD
|58K
|US500
|6.2K
|USTEC
|105K
|EURUSD
|-205
|US30
|-141K
|ETHUSD
|2K
|USDJPY
|39
|GBPUSD
|2.4K
|SOLUSD
|-660
|USDCAD
|2.2K
|AUDCHF
|-294
|AUDUSD
|1.1K
|NZDJPY
|2K
|AUDJPY
|-2K
|USDCHF
|728
|GBPJPY
|564
|NZDUSD
|627
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +466.92 USD
Schlechtester Trade: -602 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +746.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.68 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.14 × 14
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 184
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
noch 83 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
163%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
17
88%
581
68%
100%
1.68
11.48
USD
USD
18%
1:500