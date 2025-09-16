SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Aurum Alpha
Matias Hernan Nulman

Aurum Alpha

Matias Hernan Nulman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 163%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
581
Gewinntrades:
396 (68.15%)
Verlusttrades:
185 (31.84%)
Bester Trade:
466.92 USD
Schlechtester Trade:
-602.16 USD
Bruttoprofit:
16 330.69 USD (1 429 232 pips)
Bruttoverlust:
-9 663.19 USD (484 841 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (746.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 362.83 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
99.63%
Max deposit load:
5.53%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
4.12
Long-Positionen:
479 (82.44%)
Short-Positionen:
102 (17.56%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
11.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-141.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 312.78 USD (5)
Wachstum pro Monat :
22.74%
Jahresprognose:
275.96%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.49 USD
Maximaler:
1 616.58 USD (17.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.62% (750.88 USD)
Kapital:
10.46% (412.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 423
DE40 30
BTCUSD 29
US500 21
USTEC 15
EURUSD 9
US30 9
ETHUSD 8
USDJPY 6
GBPUSD 5
SOLUSD 5
USDCAD 3
AUDCHF 3
AUDUSD 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.3K
DE40 -370
BTCUSD 7
US500 408
USTEC 303
EURUSD 142
US30 -780
ETHUSD 0
USDJPY 1
GBPUSD 1K
SOLUSD 0
USDCAD 725
AUDCHF 74
AUDUSD 302
NZDJPY 142
AUDJPY -27
USDCHF 136
GBPJPY 121
NZDUSD 145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 147K
DE40 -3.9K
BTCUSD 58K
US500 6.2K
USTEC 105K
EURUSD -205
US30 -141K
ETHUSD 2K
USDJPY 39
GBPUSD 2.4K
SOLUSD -660
USDCAD 2.2K
AUDCHF -294
AUDUSD 1.1K
NZDJPY 2K
AUDJPY -2K
USDCHF 728
GBPJPY 564
NZDUSD 627
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +466.92 USD
Schlechtester Trade: -602 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +746.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.14 × 14
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
noch 83 ...
Keine Bewertungen
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 21:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 02:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 02:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
