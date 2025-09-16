- Прирост
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
396 (68.15%)
Убыточных трейдов:
185 (31.84%)
Лучший трейд:
466.92 USD
Худший трейд:
-602.16 USD
Общая прибыль:
16 330.69 USD (1 429 232 pips)
Общий убыток:
-9 663.19 USD (484 841 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (746.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 362.83 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
99.63%
Макс. загрузка депозита:
5.53%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
4.12
Длинных трейдов:
479 (82.44%)
Коротких трейдов:
102 (17.56%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
11.48 USD
Средняя прибыль:
41.24 USD
Средний убыток:
-52.23 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-141.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 312.78 USD (5)
Прирост в месяц:
22.74%
Годовой прогноз:
275.96%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.49 USD
Максимальная:
1 616.58 USD (17.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.62% (750.88 USD)
По эквити:
10.46% (412.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|423
|DE40
|30
|BTCUSD
|29
|US500
|21
|USTEC
|15
|EURUSD
|9
|US30
|9
|ETHUSD
|8
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|5
|SOLUSD
|5
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.3K
|DE40
|-370
|BTCUSD
|7
|US500
|408
|USTEC
|303
|EURUSD
|142
|US30
|-780
|ETHUSD
|0
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1K
|SOLUSD
|0
|USDCAD
|725
|AUDCHF
|74
|AUDUSD
|302
|NZDJPY
|142
|AUDJPY
|-27
|USDCHF
|136
|GBPJPY
|121
|NZDUSD
|145
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|147K
|DE40
|-3.9K
|BTCUSD
|58K
|US500
|6.2K
|USTEC
|105K
|EURUSD
|-205
|US30
|-141K
|ETHUSD
|2K
|USDJPY
|39
|GBPUSD
|2.4K
|SOLUSD
|-660
|USDCAD
|2.2K
|AUDCHF
|-294
|AUDUSD
|1.1K
|NZDJPY
|2K
|AUDJPY
|-2K
|USDCHF
|728
|GBPJPY
|564
|NZDUSD
|627
Лучший трейд: +466.92 USD
Худший трейд: -602 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +746.83 USD
Макс. убыток в серии: -141.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.14 × 14
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 184
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
