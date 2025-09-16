СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Aurum Alpha
Matias Hernan Nulman

Aurum Alpha

Matias Hernan Nulman
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 163%
Tickmill-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
396 (68.15%)
Убыточных трейдов:
185 (31.84%)
Лучший трейд:
466.92 USD
Худший трейд:
-602.16 USD
Общая прибыль:
16 330.69 USD (1 429 232 pips)
Общий убыток:
-9 663.19 USD (484 841 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (746.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 362.83 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
99.63%
Макс. загрузка депозита:
5.53%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
4.12
Длинных трейдов:
479 (82.44%)
Коротких трейдов:
102 (17.56%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
11.48 USD
Средняя прибыль:
41.24 USD
Средний убыток:
-52.23 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-141.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 312.78 USD (5)
Прирост в месяц:
22.74%
Годовой прогноз:
275.96%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.49 USD
Максимальная:
1 616.58 USD (17.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.62% (750.88 USD)
По эквити:
10.46% (412.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 423
DE40 30
BTCUSD 29
US500 21
USTEC 15
EURUSD 9
US30 9
ETHUSD 8
USDJPY 6
GBPUSD 5
SOLUSD 5
USDCAD 3
AUDCHF 3
AUDUSD 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.3K
DE40 -370
BTCUSD 7
US500 408
USTEC 303
EURUSD 142
US30 -780
ETHUSD 0
USDJPY 1
GBPUSD 1K
SOLUSD 0
USDCAD 725
AUDCHF 74
AUDUSD 302
NZDJPY 142
AUDJPY -27
USDCHF 136
GBPJPY 121
NZDUSD 145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 147K
DE40 -3.9K
BTCUSD 58K
US500 6.2K
USTEC 105K
EURUSD -205
US30 -141K
ETHUSD 2K
USDJPY 39
GBPUSD 2.4K
SOLUSD -660
USDCAD 2.2K
AUDCHF -294
AUDUSD 1.1K
NZDJPY 2K
AUDJPY -2K
USDCHF 728
GBPJPY 564
NZDUSD 627
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +466.92 USD
Худший трейд: -602 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +746.83 USD
Макс. убыток в серии: -141.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.14 × 14
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
еще 83...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 21:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 02:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 02:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aurum Alpha
50 USD в месяц
163%
0
0
USD
24K
USD
17
88%
581
68%
100%
1.68
11.48
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.