Matias Hernan Nulman

Aurum Alpha

Matias Hernan Nulman
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 163%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
581
Negociações com lucro:
396 (68.15%)
Negociações com perda:
185 (31.84%)
Melhor negociação:
466.92 USD
Pior negociação:
-602.16 USD
Lucro bruto:
16 330.69 USD (1 429 232 pips)
Perda bruta:
-9 663.19 USD (484 841 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (746.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 362.83 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
99.63%
Depósito máximo carregado:
5.53%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
4.12
Negociações longas:
479 (82.44%)
Negociações curtas:
102 (17.56%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
11.48 USD
Lucro médio:
41.24 USD
Perda média:
-52.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-141.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 312.78 USD (5)
Crescimento mensal:
22.74%
Previsão anual:
275.96%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
31.49 USD
Máximo:
1 616.58 USD (17.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.62% (750.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.46% (412.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 423
DE40 30
BTCUSD 29
US500 21
USTEC 15
EURUSD 9
US30 9
ETHUSD 8
USDJPY 6
GBPUSD 5
SOLUSD 5
USDCAD 3
AUDCHF 3
AUDUSD 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
GBPJPY 1
NZDUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.3K
DE40 -370
BTCUSD 7
US500 408
USTEC 303
EURUSD 142
US30 -780
ETHUSD 0
USDJPY 1
GBPUSD 1K
SOLUSD 0
USDCAD 725
AUDCHF 74
AUDUSD 302
NZDJPY 142
AUDJPY -27
USDCHF 136
GBPJPY 121
NZDUSD 145
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 147K
DE40 -3.9K
BTCUSD 58K
US500 6.2K
USTEC 105K
EURUSD -205
US30 -141K
ETHUSD 2K
USDJPY 39
GBPUSD 2.4K
SOLUSD -660
USDCAD 2.2K
AUDCHF -294
AUDUSD 1.1K
NZDJPY 2K
AUDJPY -2K
USDCHF 728
GBPJPY 564
NZDUSD 627
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.14 × 14
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
itexsys-Platform
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Sem comentários
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 21:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 02:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 09:13
No swaps are charged
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 02:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Aurum Alpha
50 USD por mês
163%
0
0
USD
24K
USD
17
88%
581
68%
100%
1.68
11.48
USD
18%
1:500
