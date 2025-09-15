- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (81.82%)
En iyi işlem:
0.24 USD
En kötü işlem:
-2.48 USD
Brüt kâr:
0.26 USD (39 pips)
Brüt zarar:
-12.21 USD (1 225 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.24 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.94
Alım-satım etkinliği:
6.91%
Maks. mevduat yükü:
0.94%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
0.02
Beklenen getiri:
-1.09 USD
Ortalama kâr:
0.13 USD
Ortalama zarar:
-1.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.02 USD (6)
Aylık büyüme:
-3.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.19 USD
Maksimum:
12.19 USD (4.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (12.15 USD)
Varlığa göre:
0.84% (2.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|3
|USDJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|-2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-438
|EURUSD
|-427
|USDJPY
|-321
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.24 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +0.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6588
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.91 × 4401
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
Forex Duck EA Live Performance EURUSD,GBPUSD,USDJPY
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
288
USD
USD
3
100%
11
18%
7%
0.02
-1.09
USD
USD
4%
1:500