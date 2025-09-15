- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
9 (18.75%)
亏损交易:
39 (81.25%)
最好交易:
4.04 USD
最差交易:
-2.96 USD
毛利:
10.20 USD (1 231 pips)
毛利亏损:
-57.46 USD (6 021 pips)
最大连续赢利:
2 (6.85 USD)
最大连续盈利:
6.85 USD (2)
夏普比率:
-0.61
交易活动:
15.08%
最大入金加载:
2.60%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.87
长期交易:
28 (58.33%)
短期交易:
20 (41.67%)
利润因子:
0.18
预期回报:
-0.98 USD
平均利润:
1.13 USD
平均损失:
-1.47 USD
最大连续失误:
12 (-18.82 USD)
最大连续亏损:
-18.82 USD (12)
每月增长:
-5.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
54.07 USD
最大值:
54.07 USD (18.02%)
相对跌幅:
结余:
18.01% (54.03 USD)
净值:
1.03% (2.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|16
|USDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-26
|EURUSD
|-13
|USDJPY
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-2.3K
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.04 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +6.85 USD
最大连续亏损: -18.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.31 × 13
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4481
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
Forex Duck EA Live Performance EURUSD,GBPUSD,USDJPY
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-16%
0
0
USD
USD
253
USD
USD
15
100%
48
18%
15%
0.17
-0.98
USD
USD
18%
1:500