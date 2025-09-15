SeñalesSecciones
Tetsushi O-nishi

Forex Duck

Tetsushi O-nishi
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -17%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
9 (18.36%)
Transacciones Irrentables:
40 (81.63%)
Mejor transacción:
4.04 USD
Peor transacción:
-2.96 USD
Beneficio Bruto:
10.20 USD (1 231 pips)
Pérdidas Brutas:
-59.71 USD (6 238 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (6.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.85 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.63
Actividad comercial:
15.08%
Carga máxima del depósito:
2.60%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.92
Transacciones Largas:
29 (59.18%)
Transacciones Cortas:
20 (40.82%)
Factor de Beneficio:
0.17
Beneficio Esperado:
-1.01 USD
Beneficio medio:
1.13 USD
Pérdidas medias:
-1.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-18.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18.82 USD (12)
Crecimiento al mes:
-4.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
54.07 USD
Máxima:
54.07 USD (18.02%)
Reducción relativa:
De balance:
18.01% (54.03 USD)
De fondos:
1.03% (2.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 25
EURUSD 16
USDJPY 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -28
EURUSD -13
USDJPY -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -2.5K
EURUSD -1.2K
USDJPY -1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.04 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +6.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.31 × 13
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4481
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
otros 42...
Forex Duck EA Live Performance EURUSD,GBPUSD,USDJPY
No hay comentarios
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
