Tetsushi O-nishi

Forex Duck

Tetsushi O-nishi
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -17%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
9 (18.36%)
Negociações com perda:
40 (81.63%)
Melhor negociação:
4.04 USD
Pior negociação:
-2.96 USD
Lucro bruto:
10.20 USD (1 231 pips)
Perda bruta:
-59.71 USD (6 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (6.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.85 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.63
Atividade de negociação:
15.08%
Depósito máximo carregado:
2.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.92
Negociações longas:
29 (59.18%)
Negociações curtas:
20 (40.82%)
Fator de lucro:
0.17
Valor esperado:
-1.01 USD
Lucro médio:
1.13 USD
Perda média:
-1.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-18.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18.82 USD (12)
Crescimento mensal:
-4.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
54.07 USD
Máximo:
54.07 USD (18.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.01% (54.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.03% (2.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 25
EURUSD 16
USDJPY 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -28
EURUSD -13
USDJPY -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -2.5K
EURUSD -1.2K
USDJPY -1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.04 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +6.85 USD
Máxima perda consecutiva: -18.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.31 × 13
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4481
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
42 mais ...
Forex Duck EA Live Performance EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Sem comentários
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
