- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
9 (18.36%)
損失トレード:
40 (81.63%)
ベストトレード:
4.04 USD
最悪のトレード:
-2.96 USD
総利益:
10.20 USD (1 231 pips)
総損失:
-59.71 USD (6 238 pips)
最大連続の勝ち:
2 (6.85 USD)
最大連続利益:
6.85 USD (2)
シャープレシオ:
-0.63
取引アクティビティ:
15.08%
最大入金額:
2.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
29 (59.18%)
短いトレード:
20 (40.82%)
プロフィットファクター:
0.17
期待されたペイオフ:
-1.01 USD
平均利益:
1.13 USD
平均損失:
-1.49 USD
最大連続の負け:
12 (-18.82 USD)
最大連続損失:
-18.82 USD (12)
月間成長:
-4.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
54.07 USD
最大の:
54.07 USD (18.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.01% (54.03 USD)
エクイティによる:
1.03% (2.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|16
|USDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-28
|EURUSD
|-13
|USDJPY
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-2.5K
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.04 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +6.85 USD
最大連続損失: -18.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.31 × 13
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4481
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
Forex Duck EA Live Performance EURUSD,GBPUSD,USDJPY
レビューなし
