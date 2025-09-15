シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Forex Duck
Tetsushi O-nishi

Forex Duck

Tetsushi O-nishi
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -17%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
9 (18.36%)
損失トレード:
40 (81.63%)
ベストトレード:
4.04 USD
最悪のトレード:
-2.96 USD
総利益:
10.20 USD (1 231 pips)
総損失:
-59.71 USD (6 238 pips)
最大連続の勝ち:
2 (6.85 USD)
最大連続利益:
6.85 USD (2)
シャープレシオ:
-0.63
取引アクティビティ:
15.08%
最大入金額:
2.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.92
長いトレード:
29 (59.18%)
短いトレード:
20 (40.82%)
プロフィットファクター:
0.17
期待されたペイオフ:
-1.01 USD
平均利益:
1.13 USD
平均損失:
-1.49 USD
最大連続の負け:
12 (-18.82 USD)
最大連続損失:
-18.82 USD (12)
月間成長:
-4.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
54.07 USD
最大の:
54.07 USD (18.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.01% (54.03 USD)
エクイティによる:
1.03% (2.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 25
EURUSD 16
USDJPY 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -28
EURUSD -13
USDJPY -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -2.5K
EURUSD -1.2K
USDJPY -1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.04 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +6.85 USD
最大連続損失: -18.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.31 × 13
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4481
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
42 より多く...
Forex Duck EA Live Performance EURUSD,GBPUSD,USDJPY
レビューなし
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
