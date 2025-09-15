SegnaliSezioni
Tetsushi O-nishi

Forex Duck

Tetsushi O-nishi
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
2 (18.18%)
Loss Trade:
9 (81.82%)
Best Trade:
0.24 USD
Worst Trade:
-2.48 USD
Profitto lordo:
0.26 USD (39 pips)
Perdita lorda:
-12.21 USD (1 225 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.94
Attività di trading:
6.91%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-1.09 USD
Profitto medio:
0.13 USD
Perdita media:
-1.36 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.02 USD (6)
Crescita mensile:
-3.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.19 USD
Massimale:
12.19 USD (4.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.05% (12.15 USD)
Per equità:
0.84% (2.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 3
USDJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -5
EURUSD -5
USDJPY -2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -438
EURUSD -427
USDJPY -321
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.24 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +0.24 USD
Massima perdita consecutiva: -9.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.63 × 171
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6588
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 4401
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
Forex Duck EA Live Performance EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Non ci sono recensioni
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
