- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
2 (18.18%)
Loss Trade:
9 (81.82%)
Best Trade:
0.24 USD
Worst Trade:
-2.48 USD
Profitto lordo:
0.26 USD (39 pips)
Perdita lorda:
-12.21 USD (1 225 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.94
Attività di trading:
6.91%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-1.09 USD
Profitto medio:
0.13 USD
Perdita media:
-1.36 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.02 USD (6)
Crescita mensile:
-3.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.19 USD
Massimale:
12.19 USD (4.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.05% (12.15 USD)
Per equità:
0.84% (2.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|3
|USDJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|-2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-438
|EURUSD
|-427
|USDJPY
|-321
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.24 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +0.24 USD
Massima perdita consecutiva: -9.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6588
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.91 × 4401
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
Forex Duck EA Live Performance EURUSD,GBPUSD,USDJPY
