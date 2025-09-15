СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Forex Duck
Tetsushi O-nishi

Forex Duck

Tetsushi O-nishi
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -16%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
9 (18.75%)
Убыточных трейдов:
39 (81.25%)
Лучший трейд:
4.04 USD
Худший трейд:
-2.96 USD
Общая прибыль:
10.20 USD (1 231 pips)
Общий убыток:
-57.46 USD (6 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (6.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.85 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.61
Торговая активность:
15.08%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.87
Длинных трейдов:
28 (58.33%)
Коротких трейдов:
20 (41.67%)
Профит фактор:
0.18
Мат. ожидание:
-0.98 USD
Средняя прибыль:
1.13 USD
Средний убыток:
-1.47 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-18.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.82 USD (12)
Прирост в месяц:
-5.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.07 USD
Максимальная:
54.07 USD (18.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.01% (54.03 USD)
По эквити:
1.03% (2.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 24
EURUSD 16
USDJPY 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -26
EURUSD -13
USDJPY -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -2.3K
EURUSD -1.2K
USDJPY -1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.04 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +6.85 USD
Макс. убыток в серии: -18.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
Exness-MT5Real7
0.69 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4481
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
еще 42...
Forex Duck EA Live Performance EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Нет отзывов
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 16:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 14:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.15 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 14:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
