Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
9 (18.75%)
Убыточных трейдов:
39 (81.25%)
Лучший трейд:
4.04 USD
Худший трейд:
-2.96 USD
Общая прибыль:
10.20 USD (1 231 pips)
Общий убыток:
-57.46 USD (6 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (6.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.85 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.61
Торговая активность:
15.08%
Макс. загрузка депозита:
2.60%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.87
Длинных трейдов:
28 (58.33%)
Коротких трейдов:
20 (41.67%)
Профит фактор:
0.18
Мат. ожидание:
-0.98 USD
Средняя прибыль:
1.13 USD
Средний убыток:
-1.47 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-18.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.82 USD (12)
Прирост в месяц:
-5.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.07 USD
Максимальная:
54.07 USD (18.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.01% (54.03 USD)
По эквити:
1.03% (2.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|16
|USDJPY
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-26
|EURUSD
|-13
|USDJPY
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-2.3K
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.04 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +6.85 USD
Макс. убыток в серии: -18.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
Exness-MT5Real7
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4481
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
