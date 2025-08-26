SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BVMinvestmulti
Viktor Bobyk

BVMinvestmulti

Viktor Bobyk
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
131 (82.91%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (17.09%)
En iyi işlem:
14.89 USD
En kötü işlem:
-17.94 USD
Brüt kâr:
615.18 USD (46 736 pips)
Brüt zarar:
-99.80 USD (7 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (54.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.23 USD (11)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
28.73
Alış işlemleri:
101 (63.92%)
Satış işlemleri:
57 (36.08%)
Kâr faktörü:
6.16
Beklenen getiri:
3.26 USD
Ortalama kâr:
4.70 USD
Ortalama zarar:
-3.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.94 USD (1)
Aylık büyüme:
13.33%
Yıllık tahmin:
161.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.94 USD (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.45% (17.94 USD)
Varlığa göre:
7.89% (135.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 34
EURUSD 29
USDCAD 28
USDCHF 26
NZDUSD 18
AUDUSD 18
AUDCAD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 100
EURUSD 96
USDCAD 72
USDCHF 109
NZDUSD 61
AUDUSD 68
AUDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 8.5K
EURUSD 7.2K
USDCAD 7K
USDCHF 6.5K
NZDUSD 4.5K
AUDUSD 4.5K
AUDCAD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.89 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RVForex-Live
0.00 × 1
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
PFD-Real
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
FPMarkets-Live3
0.00 × 26
360Capital-Real
0.00 × 7
VARIANSE-Main
0.00 × 8
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
XIGLimited-Live
0.00 × 38
ECM-Live
0.00 × 1
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 50
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 70
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
1015 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Мультивалютная торговля с  использваонием советника.


İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BVMinvestmulti
Ayda 50 USD
49%
0
0
USD
1.8K
USD
17
100%
158
82%
100%
6.16
3.26
USD
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.