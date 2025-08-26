- Büyüme
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
131 (82.91%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (17.09%)
En iyi işlem:
14.89 USD
En kötü işlem:
-17.94 USD
Brüt kâr:
615.18 USD (46 736 pips)
Brüt zarar:
-99.80 USD (7 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (54.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.23 USD (11)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
28.73
Alış işlemleri:
101 (63.92%)
Satış işlemleri:
57 (36.08%)
Kâr faktörü:
6.16
Beklenen getiri:
3.26 USD
Ortalama kâr:
4.70 USD
Ortalama zarar:
-3.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.94 USD (1)
Aylık büyüme:
13.33%
Yıllık tahmin:
161.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.94 USD (1.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.45% (17.94 USD)
Varlığa göre:
7.89% (135.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|34
|EURUSD
|29
|USDCAD
|28
|USDCHF
|26
|NZDUSD
|18
|AUDUSD
|18
|AUDCAD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|100
|EURUSD
|96
|USDCAD
|72
|USDCHF
|109
|NZDUSD
|61
|AUDUSD
|68
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|8.5K
|EURUSD
|7.2K
|USDCAD
|7K
|USDCHF
|6.5K
|NZDUSD
|4.5K
|AUDUSD
|4.5K
|AUDCAD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.89 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 26
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 50
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 70
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
Мультивалютная торговля с использваонием советника.
