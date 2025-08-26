SegnaliSezioni
Viktor Bobyk

BVMinvestmulti

Viktor Bobyk
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 49%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
131 (82.91%)
Loss Trade:
27 (17.09%)
Best Trade:
14.89 USD
Worst Trade:
-17.94 USD
Profitto lordo:
615.18 USD (46 736 pips)
Perdita lorda:
-99.80 USD (7 677 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (54.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.23 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
28.73
Long Trade:
101 (63.92%)
Short Trade:
57 (36.08%)
Fattore di profitto:
6.16
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
4.70 USD
Perdita media:
-3.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.94 USD (1)
Crescita mensile:
14.82%
Previsione annuale:
179.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.94 USD (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.45% (17.94 USD)
Per equità:
7.89% (135.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 34
EURUSD 29
USDCAD 28
USDCHF 26
NZDUSD 18
AUDUSD 18
AUDCAD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 100
EURUSD 96
USDCAD 72
USDCHF 109
NZDUSD 61
AUDUSD 68
AUDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 8.5K
EURUSD 7.2K
USDCAD 7K
USDCHF 6.5K
NZDUSD 4.5K
AUDUSD 4.5K
AUDCAD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.89 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.39 USD
Massima perdita consecutiva: -8.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RVForex-Live
0.00 × 1
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
PFD-Real
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
FPMarkets-Live3
0.00 × 26
360Capital-Real
0.00 × 7
VARIANSE-Main
0.00 × 8
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
XIGLimited-Live
0.00 × 38
ECM-Live
0.00 × 1
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 50
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 70
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
1015 più
Мультивалютная торговля с  использваонием советника.


Non ci sono recensioni
