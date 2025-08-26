- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
131 (82.91%)
Loss Trade:
27 (17.09%)
Best Trade:
14.89 USD
Worst Trade:
-17.94 USD
Profitto lordo:
615.18 USD (46 736 pips)
Perdita lorda:
-99.80 USD (7 677 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (54.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.23 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
28.73
Long Trade:
101 (63.92%)
Short Trade:
57 (36.08%)
Fattore di profitto:
6.16
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
4.70 USD
Perdita media:
-3.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.94 USD (1)
Crescita mensile:
14.82%
Previsione annuale:
179.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.94 USD (1.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.45% (17.94 USD)
Per equità:
7.89% (135.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|34
|EURUSD
|29
|USDCAD
|28
|USDCHF
|26
|NZDUSD
|18
|AUDUSD
|18
|AUDCAD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|100
|EURUSD
|96
|USDCAD
|72
|USDCHF
|109
|NZDUSD
|61
|AUDUSD
|68
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|8.5K
|EURUSD
|7.2K
|USDCAD
|7K
|USDCHF
|6.5K
|NZDUSD
|4.5K
|AUDUSD
|4.5K
|AUDCAD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.89 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.39 USD
Massima perdita consecutiva: -8.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 26
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 50
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 70
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
1015 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Мультивалютная торговля с использваонием советника.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
49%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
17
100%
158
82%
100%
6.16
3.26
USD
USD
8%
1:500