- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
636
Прибыльных трейдов:
439 (69.02%)
Убыточных трейдов:
197 (30.97%)
Лучший трейд:
218.90 USD
Худший трейд:
-185.80 USD
Общая прибыль:
6 531.75 USD (180 694 pips)
Общий убыток:
-3 787.41 USD (77 060 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (92.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 484.27 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
34.61%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
2.61
Длинных трейдов:
323 (50.79%)
Коротких трейдов:
313 (49.21%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
4.32 USD
Средняя прибыль:
14.88 USD
Средний убыток:
-19.23 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-211.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-784.33 USD (7)
Прирост в месяц:
8.32%
Годовой прогноз:
100.99%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 052.42 USD (39.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.43% (1 052.42 USD)
По эквити:
56.37% (2 051.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|148
|AUDUSD
|119
|GBPUSD
|102
|EURUSD
|89
|USDCHF
|87
|NZDUSD
|63
|AUDCAD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|419
|AUDUSD
|573
|GBPUSD
|475
|EURUSD
|352
|USDCHF
|556
|NZDUSD
|298
|AUDCAD
|72
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|16K
|GBPUSD
|24K
|EURUSD
|21K
|USDCHF
|22K
|NZDUSD
|15K
|AUDCAD
|7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +218.90 USD
Худший трейд: -186 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +92.12 USD
Макс. убыток в серии: -211.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 116
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 26
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 50
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 70
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
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Мультивалютная торговля с использваонием советника.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
235%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
61
81%
636
69%
100%
1.72
4.32
USD
USD
56%
1:500