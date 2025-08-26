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Сигналы / MetaTrader 4 / BVMinvestmulti
Viktor Bobyk

BVMinvestmulti

Viktor Bobyk
Viktor Bobyk

Viktor Bobyk

0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 235%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
636
Прибыльных трейдов:
439 (69.02%)
Убыточных трейдов:
197 (30.97%)
Лучший трейд:
218.90 USD
Худший трейд:
-185.80 USD
Общая прибыль:
6 531.75 USD (180 694 pips)
Общий убыток:
-3 787.41 USD (77 060 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (92.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 484.27 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
34.61%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
2.61
Длинных трейдов:
323 (50.79%)
Коротких трейдов:
313 (49.21%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
4.32 USD
Средняя прибыль:
14.88 USD
Средний убыток:
-19.23 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-211.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-784.33 USD (7)
Прирост в месяц:
8.32%
Годовой прогноз:
100.99%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 052.42 USD (39.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.43% (1 052.42 USD)
По эквити:
56.37% (2 051.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 148
AUDUSD 119
GBPUSD 102
EURUSD 89
USDCHF 87
NZDUSD 63
AUDCAD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 419
AUDUSD 573
GBPUSD 475
EURUSD 352
USDCHF 556
NZDUSD 298
AUDCAD 72
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 1K
AUDUSD 16K
GBPUSD 24K
EURUSD 21K
USDCHF 22K
NZDUSD 15K
AUDCAD 7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +218.90 USD
Худший трейд: -186 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +92.12 USD
Макс. убыток в серии: -211.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
PFD-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
VARIANSE-Main
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 26
360Capital-Real
0.00 × 7
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 50
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 70
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
еще 1018...
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Мультивалютная торговля с  использваонием советника.


Нет отзывов
2026.07.13 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 21:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 21:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 08:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 18:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 07:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 06:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 06:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 13:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 15:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.08 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.30 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BVMinvestmulti
50 USD в месяц
235%
0
0
USD
4.4K
USD
61
81%
636
69%
100%
1.72
4.32
USD
56%
1:500
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