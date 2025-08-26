SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BVMinvestmulti
Viktor Bobyk

BVMinvestmulti

Viktor Bobyk
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
158
Bénéfice trades:
131 (82.91%)
Perte trades:
27 (17.09%)
Meilleure transaction:
14.89 USD
Pire transaction:
-17.94 USD
Bénéfice brut:
615.18 USD (46 736 pips)
Perte brute:
-99.80 USD (7 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (54.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
58.23 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.71
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.78%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
28.73
Longs trades:
101 (63.92%)
Courts trades:
57 (36.08%)
Facteur de profit:
6.16
Rendement attendu:
3.26 USD
Bénéfice moyen:
4.70 USD
Perte moyenne:
-3.70 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-8.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.94 USD (1)
Croissance mensuelle:
14.82%
Prévision annuelle:
179.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
17.94 USD (1.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.45% (17.94 USD)
Par fonds propres:
7.89% (135.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 34
EURUSD 29
USDCAD 28
USDCHF 26
NZDUSD 18
AUDUSD 18
AUDCAD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 100
EURUSD 96
USDCAD 72
USDCHF 109
NZDUSD 61
AUDUSD 68
AUDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 8.5K
EURUSD 7.2K
USDCAD 7K
USDCHF 6.5K
NZDUSD 4.5K
AUDUSD 4.5K
AUDCAD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.89 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +54.39 USD
Perte consécutive maximale: -8.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RVForex-Live
0.00 × 1
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
PFD-Real
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
FPMarkets-Live3
0.00 × 26
360Capital-Real
0.00 × 7
VARIANSE-Main
0.00 × 8
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
XIGLimited-Live
0.00 × 38
ECM-Live
0.00 × 1
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 50
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 70
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
1015 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Мультивалютная торговля с  использваонием советника.


Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BVMinvestmulti
50 USD par mois
49%
0
0
USD
1.8K
USD
17
100%
158
82%
100%
6.16
3.26
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.