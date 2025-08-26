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Viktor Bobyk

BVMinvestmulti

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分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 148
AUDUSD 119
GBPUSD 102
EURUSD 89
USDCHF 88
NZDUSD 63
AUDCAD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 419
AUDUSD 573
GBPUSD 475
EURUSD 352
USDCHF 571
NZDUSD 298
AUDCAD 72
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 1K
AUDUSD 16K
GBPUSD 24K
EURUSD 21K
USDCHF 22K
NZDUSD 15K
AUDCAD 7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +218.90 USD
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2026.07.13 22:49
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2026.07.13 21:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 04:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 21:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 08:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 01:47
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2026.07.09 18:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.09 16:41
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2026.07.09 07:35
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2026.07.03 06:57
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2026.07.02 13:46
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2026.07.02 12:44
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2026.06.18 15:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 12:22
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2026.06.18 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.08 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.30 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
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