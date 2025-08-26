- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
637
盈利交易:
440 (69.07%)
亏损交易:
197 (30.93%)
最好交易:
218.90 USD
最差交易:
-185.80 USD
毛利:
6 547.28 USD (180 943 pips)
毛利亏损:
-3 787.41 USD (77 060 pips)
最大连续赢利:
18 (92.12 USD)
最大连续盈利:
1 484.27 USD (11)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
34.61%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 天
采收率:
2.62
长期交易:
324 (50.86%)
短期交易:
313 (49.14%)
利润因子:
1.73
预期回报:
4.33 USD
平均利润:
14.88 USD
平均损失:
-19.23 USD
最大连续失误:
22 (-211.95 USD)
最大连续亏损:
-784.33 USD (7)
每月增长:
7.70%
年度预测:
93.46%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 052.42 USD (39.61%)
相对跌幅:
结余:
34.43% (1 052.42 USD)
净值:
56.37% (2 051.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|148
|AUDUSD
|119
|GBPUSD
|102
|EURUSD
|89
|USDCHF
|88
|NZDUSD
|63
|AUDCAD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|419
|AUDUSD
|573
|GBPUSD
|475
|EURUSD
|352
|USDCHF
|571
|NZDUSD
|298
|AUDCAD
|72
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|16K
|GBPUSD
|24K
|EURUSD
|21K
|USDCHF
|22K
|NZDUSD
|15K
|AUDCAD
|7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +218.90 USD
最差交易: -186 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +92.12 USD
最大连续亏损: -211.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 116
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 26
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 50
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 70
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
Мультивалютная торговля с использваонием советника.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
236%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
62
81%
637
69%
100%
1.72
4.33
USD
USD
56%
1:500