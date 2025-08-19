SinyallerBölümler
Christophe Pa Trouillas

Gold Grid

Christophe Pa Trouillas
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
96 (90.56%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (9.43%)
En iyi işlem:
40.19 USD
En kötü işlem:
-129.07 USD
Brüt kâr:
978.79 USD (50 913 pips)
Brüt zarar:
-410.46 USD (19 491 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (252.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.46 USD (24)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
19.95%
Maks. mevduat yükü:
100.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
106 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.38
Beklenen getiri:
5.36 USD
Ortalama kâr:
10.20 USD
Ortalama zarar:
-41.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-350.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-350.39 USD (3)
Aylık büyüme:
33.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
261.39 USD
Maksimum:
350.39 USD (32.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.24% (350.39 USD)
Varlığa göre:
9.39% (120.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 568
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.19 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +252.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -350.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 131
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
A Grid based strategy with strong risk management system
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 16:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Grid
Ayda 30 USD
61%
0
0
USD
1.4K
USD
10
100%
106
90%
20%
2.38
5.36
USD
31%
1:30
