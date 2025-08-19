- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
304
盈利交易:
283 (93.09%)
亏损交易:
21 (6.91%)
最好交易:
45.52 USD
最差交易:
-190.80 USD
毛利:
2 881.15 USD (147 078 pips)
毛利亏损:
-1 572.11 USD (77 556 pips)
最大连续赢利:
77 (716.12 USD)
最大连续盈利:
716.12 USD (77)
夏普比率:
0.14
交易活动:
17.27%
最大入金加载:
125.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.42
长期交易:
304 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.83
预期回报:
4.31 USD
平均利润:
10.18 USD
平均损失:
-74.86 USD
最大连续失误:
3 (-415.78 USD)
最大连续亏损:
-415.78 USD (3)
每月增长:
67.21%
年度预测:
815.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
261.39 USD
最大值:
540.14 USD (29.63%)
相对跌幅:
结余:
40.32% (540.14 USD)
净值:
27.48% (368.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.52 USD
最差交易: -191 USD
最大连续赢利: 77
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +716.12 USD
最大连续亏损: -415.78 USD
A Grid based strategy with strong risk management system
