- 자본
- 축소
트레이드:
332
이익 거래:
308 (92.77%)
손실 거래:
24 (7.23%)
최고의 거래:
45.52 USD
최악의 거래:
-190.80 USD
총 수익:
3 109.06 USD (158 577 pips)
총 손실:
-1 903.47 USD (94 123 pips)
연속 최대 이익:
78 (724.40 USD)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
16.27%
최대 입금량:
125.64%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.23
롱(주식매수):
332 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
3.63 USD
평균 이익:
10.09 USD
평균 손실:
-79.31 USD
연속 최대 손실:
3 (-415.78 USD)
연속 최대 손실:
-415.78 USD (3)
월별 성장률:
13.69%
연간 예측:
166.12%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
261.39 USD
최대한의:
540.14 USD (29.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.32% (540.14 USD)
자본금별:
27.48% (368.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.52 USD
최악의 거래: -191 USD
연속 최대 이익: 78
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +724.40 USD
연속 최대 손실: -415.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
A Grid based strategy with strong risk management system
리뷰 없음
