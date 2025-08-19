SignauxSections
Christophe Pa Trouillas

Gold Grid

Christophe Pa Trouillas
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 60%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
95 (90.47%)
Perte trades:
10 (9.52%)
Meilleure transaction:
40.19 USD
Pire transaction:
-129.07 USD
Bénéfice brut:
968.37 USD (50 392 pips)
Perte brute:
-410.46 USD (19 491 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (252.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.46 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
19.95%
Charge de dépôt maximale:
100.60%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
105 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.36
Rendement attendu:
5.31 USD
Bénéfice moyen:
10.19 USD
Perte moyenne:
-41.05 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-350.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-350.39 USD (3)
Croissance mensuelle:
33.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
261.39 USD
Maximal:
350.39 USD (32.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.24% (350.39 USD)
Par fonds propres:
9.39% (120.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 558
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.19 USD
Pire transaction: -129 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +252.46 USD
Perte consécutive maximale: -350.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 131
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
A Grid based strategy with strong risk management system
Aucun avis
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 16:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
