Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real 1.00 × 1 RoboForex-ECN 2.77 × 1815 ICMarketsEU-MT5-5 2.82 × 131 Exness-MT5Real23 3.61 × 66 RoboForex-Pro 10.78 × 477 Ava-Real 1-MT5 12.42 × 359 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou