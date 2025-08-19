- 成長
トレード:
305
利益トレード:
284 (93.11%)
損失トレード:
21 (6.89%)
ベストトレード:
45.52 USD
最悪のトレード:
-190.80 USD
総利益:
2 889.43 USD (147 492 pips)
総損失:
-1 572.11 USD (77 556 pips)
最大連続の勝ち:
78 (724.40 USD)
最大連続利益:
724.40 USD (78)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
17.27%
最大入金額:
125.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
305 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
4.32 USD
平均利益:
10.17 USD
平均損失:
-74.86 USD
最大連続の負け:
3 (-415.78 USD)
最大連続損失:
-415.78 USD (3)
月間成長:
59.73%
年間予想:
724.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
261.39 USD
最大の:
540.14 USD (29.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.32% (540.14 USD)
エクイティによる:
27.48% (368.14 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.52 USD
最悪のトレード: -191 USD
最大連続の勝ち: 78
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +724.40 USD
最大連続損失: -415.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
A Grid based strategy with strong risk management system
