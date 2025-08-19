- Прирост
Всего трейдов:
304
Прибыльных трейдов:
283 (93.09%)
Убыточных трейдов:
21 (6.91%)
Лучший трейд:
45.52 USD
Худший трейд:
-190.80 USD
Общая прибыль:
2 881.15 USD (147 078 pips)
Общий убыток:
-1 572.11 USD (77 556 pips)
Макс. серия выигрышей:
77 (716.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
716.12 USD (77)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
17.27%
Макс. загрузка депозита:
125.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.42
Длинных трейдов:
304 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
4.31 USD
Средняя прибыль:
10.18 USD
Средний убыток:
-74.86 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-415.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-415.78 USD (3)
Прирост в месяц:
67.21%
Годовой прогноз:
815.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
261.39 USD
Максимальная:
540.14 USD (29.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.32% (540.14 USD)
По эквити:
27.48% (368.14 USD)
Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
