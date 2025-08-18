- Büyüme
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
17 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.00%)
En iyi işlem:
108.66 USD
En kötü işlem:
-1.15 USD
Brüt kâr:
145.48 USD (15 448 pips)
Brüt zarar:
-3.36 USD (48 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (120.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.11 USD (6)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
9.46%
Maks. mevduat yükü:
65.50%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
114.61
Alış işlemleri:
20 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
43.30
Beklenen getiri:
7.11 USD
Ortalama kâr:
8.56 USD
Ortalama zarar:
-1.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.15 USD (1)
Aylık büyüme:
3.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
1.24 USD (0.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.20% (1.24 USD)
Varlığa göre:
1.76% (10.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|XAUUSD
|20
|XAUUSD
|142
|XAUUSD
|15K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.66 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +120.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|0.33 × 264
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
Darwinex-Live
|1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
Alpari-Real01
|3.00 × 1
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
Swissquote-Server
|4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
Weltrade-Real
|7.04 × 415
FBS-Real
|10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|35.00 × 1
İnceleme yok
