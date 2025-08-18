SinyallerBölümler
Zheng Zhi Yuan

Ai Alpha Live

Zheng Zhi Yuan
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
17 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.00%)
En iyi işlem:
108.66 USD
En kötü işlem:
-1.15 USD
Brüt kâr:
145.48 USD (15 448 pips)
Brüt zarar:
-3.36 USD (48 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (120.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.11 USD (6)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
9.46%
Maks. mevduat yükü:
65.50%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
114.61
Alış işlemleri:
20 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
43.30
Beklenen getiri:
7.11 USD
Ortalama kâr:
8.56 USD
Ortalama zarar:
-1.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.15 USD (1)
Aylık büyüme:
3.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
1.24 USD (0.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.20% (1.24 USD)
Varlığa göre:
1.76% (10.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.66 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +120.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.33 × 264
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.04 × 415
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
35.00 × 1
