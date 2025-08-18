- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
43 (74.13%)
亏损交易:
15 (25.86%)
最好交易:
108.66 USD
最差交易:
-23.27 USD
毛利:
344.78 USD (37 266 pips)
毛利亏损:
-136.33 USD (12 461 pips)
最大连续赢利:
6 (120.11 USD)
最大连续盈利:
120.11 USD (6)
夏普比率:
0.20
交易活动:
11.83%
最大入金加载:
101.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
9 小时
采收率:
5.12
长期交易:
58 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.53
预期回报:
3.59 USD
平均利润:
8.02 USD
平均损失:
-9.09 USD
最大连续失误:
3 (-40.25 USD)
最大连续亏损:
-40.25 USD (3)
每月增长:
-3.46%
年度预测:
-42.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
40.68 USD (5.50%)
相对跌幅:
结余:
5.73% (37.95 USD)
净值:
11.37% (70.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|208
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +108.66 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +120.11 USD
最大连续亏损: -40.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
708
USD
USD
20
100%
58
74%
12%
2.52
3.59
USD
USD
11%
1:200