СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ai Alpha Live
Zheng Zhi Yuan

Ai Alpha Live

Zheng Zhi Yuan
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 42%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
43 (74.13%)
Убыточных трейдов:
15 (25.86%)
Лучший трейд:
108.66 USD
Худший трейд:
-23.27 USD
Общая прибыль:
344.78 USD (37 266 pips)
Общий убыток:
-136.33 USD (12 461 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (120.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
11.83%
Макс. загрузка депозита:
101.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
5.12
Длинных трейдов:
58 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
8.02 USD
Средний убыток:
-9.09 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-40.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.25 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.46%
Годовой прогноз:
-42.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
40.68 USD (5.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.73% (37.95 USD)
По эквити:
11.37% (70.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 208
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +108.66 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +120.11 USD
Макс. убыток в серии: -40.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.37 × 846
FBS-Real
10.00 × 1
еще 1...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 21:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 22:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 08:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.10 21:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.09 22:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ai Alpha Live
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
708
USD
20
100%
58
74%
12%
2.52
3.59
USD
11%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.