- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
43 (74.13%)
Убыточных трейдов:
15 (25.86%)
Лучший трейд:
108.66 USD
Худший трейд:
-23.27 USD
Общая прибыль:
344.78 USD (37 266 pips)
Общий убыток:
-136.33 USD (12 461 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (120.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.11 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
11.83%
Макс. загрузка депозита:
101.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
5.12
Длинных трейдов:
58 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
8.02 USD
Средний убыток:
-9.09 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-40.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.25 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.46%
Годовой прогноз:
-42.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
40.68 USD (5.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.73% (37.95 USD)
По эквити:
11.37% (70.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|208
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +108.66 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +120.11 USD
Макс. убыток в серии: -40.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 846
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
USD
708
USD
USD
20
100%
58
74%
12%
2.52
3.59
USD
USD
11%
1:200