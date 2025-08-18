SeñalesSecciones
Zheng Zhi Yuan

Ai Alpha Live

Zheng Zhi Yuan
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 42%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
43 (74.13%)
Transacciones Irrentables:
15 (25.86%)
Mejor transacción:
108.66 USD
Peor transacción:
-23.27 USD
Beneficio Bruto:
344.78 USD (37 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-136.33 USD (12 461 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (120.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
120.11 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
11.83%
Carga máxima del depósito:
101.10%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
5.12
Transacciones Largas:
58 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.53
Beneficio Esperado:
3.59 USD
Beneficio medio:
8.02 USD
Pérdidas medias:
-9.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-40.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.25 USD (3)
Crecimiento al mes:
-3.46%
Pronóstico anual:
-42.03%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
40.68 USD (5.50%)
Reducción relativa:
De balance:
5.73% (37.95 USD)
De fondos:
11.37% (70.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 208
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +108.66 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +120.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 21:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 22:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 08:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.10 21:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.09 22:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.