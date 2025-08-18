- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
43 (74.13%)
Negociações com perda:
15 (25.86%)
Melhor negociação:
108.66 USD
Pior negociação:
-23.27 USD
Lucro bruto:
344.78 USD (37 266 pips)
Perda bruta:
-136.33 USD (12 461 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (120.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.11 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
11.83%
Depósito máximo carregado:
101.10%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
5.12
Negociações longas:
58 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
3.59 USD
Lucro médio:
8.02 USD
Perda média:
-9.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-40.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.25 USD (3)
Crescimento mensal:
-3.46%
Previsão anual:
-42.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
40.68 USD (5.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.73% (37.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.37% (70.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|208
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +108.66 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +120.11 USD
Máxima perda consecutiva: -40.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
1 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
42%
0
0
USD
USD
708
USD
USD
20
100%
58
74%
12%
2.52
3.59
USD
USD
11%
1:200