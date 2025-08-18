SinaisSeções
Zheng Zhi Yuan

Ai Alpha Live

Zheng Zhi Yuan
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 42%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
43 (74.13%)
Negociações com perda:
15 (25.86%)
Melhor negociação:
108.66 USD
Pior negociação:
-23.27 USD
Lucro bruto:
344.78 USD (37 266 pips)
Perda bruta:
-136.33 USD (12 461 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (120.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.11 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
11.83%
Depósito máximo carregado:
101.10%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
5.12
Negociações longas:
58 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.53
Valor esperado:
3.59 USD
Lucro médio:
8.02 USD
Perda média:
-9.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-40.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.25 USD (3)
Crescimento mensal:
-3.46%
Previsão anual:
-42.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
40.68 USD (5.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.73% (37.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.37% (70.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 208
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 25K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +108.66 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +120.11 USD
Máxima perda consecutiva: -40.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
1 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 21:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 22:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 04:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 08:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.10 21:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.09 22:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
