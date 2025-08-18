SegnaliSezioni
Zheng Zhi Yuan

Ai Alpha Live

Zheng Zhi Yuan
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
17 (85.00%)
Loss Trade:
3 (15.00%)
Best Trade:
108.66 USD
Worst Trade:
-1.15 USD
Profitto lordo:
145.48 USD (15 448 pips)
Perdita lorda:
-3.36 USD (48 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (120.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.11 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
9.46%
Massimo carico di deposito:
65.50%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
114.61
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
43.30
Profitto previsto:
7.11 USD
Profitto medio:
8.56 USD
Perdita media:
-1.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.15 USD (1)
Crescita mensile:
3.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
1.24 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.20% (1.24 USD)
Per equità:
1.76% (10.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.66 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +120.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.33 × 264
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.04 × 415
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
35.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.20 03:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 21:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 08:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.10 21:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 20:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 07:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.09 22:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.19 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.