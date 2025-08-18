- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
17 (85.00%)
Loss Trade:
3 (15.00%)
Best Trade:
108.66 USD
Worst Trade:
-1.15 USD
Profitto lordo:
145.48 USD (15 448 pips)
Perdita lorda:
-3.36 USD (48 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (120.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.11 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
9.46%
Massimo carico di deposito:
65.50%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
114.61
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
43.30
Profitto previsto:
7.11 USD
Profitto medio:
8.56 USD
Perdita media:
-1.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.15 USD (1)
Crescita mensile:
3.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
1.24 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.20% (1.24 USD)
Per equità:
1.76% (10.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.66 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +120.11 USD
Massima perdita consecutiva: -1.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.33 × 264
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.04 × 415
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|35.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
642
USD
USD
10
100%
20
85%
9%
43.29
7.11
USD
USD
2%
1:200