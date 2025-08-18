- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
43 (74.13%)
損失トレード:
15 (25.86%)
ベストトレード:
108.66 USD
最悪のトレード:
-23.27 USD
総利益:
344.78 USD (37 266 pips)
総損失:
-136.33 USD (12 461 pips)
最大連続の勝ち:
6 (120.11 USD)
最大連続利益:
120.11 USD (6)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
11.83%
最大入金額:
101.10%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
5.12
長いトレード:
58 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.53
期待されたペイオフ:
3.59 USD
平均利益:
8.02 USD
平均損失:
-9.09 USD
最大連続の負け:
3 (-40.25 USD)
最大連続損失:
-40.25 USD (3)
月間成長:
-3.46%
年間予想:
-42.03%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
40.68 USD (5.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.73% (37.95 USD)
エクイティによる:
11.37% (70.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|208
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +108.66 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +120.11 USD
最大連続損失: -40.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
