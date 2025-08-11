- Büyüme
İşlemler:
702
Kârla kapanan işlemler:
263 (37.46%)
Zararla kapanan işlemler:
439 (62.54%)
En iyi işlem:
27.72 USD
En kötü işlem:
-6.58 USD
Brüt kâr:
508.89 USD (100 790 pips)
Brüt zarar:
-394.66 USD (78 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.79 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
15.60%
Maks. mevduat yükü:
172.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
270 (38.46%)
Satış işlemleri:
432 (61.54%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-0.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-14.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.56 USD (9)
Aylık büyüme:
173.66%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.37 USD
Maksimum:
50.06 USD (52.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.74% (15.89 USD)
Varlığa göre:
44.78% (10.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|391
|.USTECHCash
|296
|EURUSD
|8
|.US500Cash
|5
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.DE40Cash
|39
|.USTECHCash
|53
|EURUSD
|21
|.US500Cash
|5
|GBPUSD
|-3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.DE40Cash
|11K
|.USTECHCash
|9.4K
|EURUSD
|2.1K
|.US500Cash
|400
|GBPUSD
|-81
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.72 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +20.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.58 × 3243
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
YOLO trading!
SCALP - intraday
! High Risk ! 100% Risk !
I trade for myself first of all..so no complaints !
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
571%
0
0
USD
USD
134
USD
USD
12
23%
702
37%
16%
1.28
0.16
USD
USD
58%
1:500