Daren Bar

Too much growth

Daren Bar
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 571%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
702
Kârla kapanan işlemler:
263 (37.46%)
Zararla kapanan işlemler:
439 (62.54%)
En iyi işlem:
27.72 USD
En kötü işlem:
-6.58 USD
Brüt kâr:
508.89 USD (100 790 pips)
Brüt zarar:
-394.66 USD (78 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.79 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
15.60%
Maks. mevduat yükü:
172.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
270 (38.46%)
Satış işlemleri:
432 (61.54%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-0.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-14.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.56 USD (9)
Aylık büyüme:
173.66%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.37 USD
Maksimum:
50.06 USD (52.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.74% (15.89 USD)
Varlığa göre:
44.78% (10.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.DE40Cash 391
.USTECHCash 296
EURUSD 8
.US500Cash 5
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.DE40Cash 39
.USTECHCash 53
EURUSD 21
.US500Cash 5
GBPUSD -3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.DE40Cash 11K
.USTECHCash 9.4K
EURUSD 2.1K
.US500Cash 400
GBPUSD -81
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.72 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +20.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.58 × 3243
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
43 daha fazla...
YOLO trading!


SCALP - intraday


! High Risk !  100% Risk !

I trade for myself first of all..so no complaints !


İnceleme yok
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 14:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
