Всего трейдов:
1 197
Прибыльных трейдов:
424 (35.42%)
Убыточных трейдов:
773 (64.58%)
Лучший трейд:
27.72 USD
Худший трейд:
-7.02 USD
Общая прибыль:
1 051.44 USD (178 281 pips)
Общий убыток:
-1 025.16 USD (146 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (20.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
14.25%
Макс. загрузка депозита:
172.79%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
438 (36.59%)
Коротких трейдов:
759 (63.41%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-1.33 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-98.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.41 USD (41)
Прирост в месяц:
-59.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.37 USD
Максимальная:
146.41 USD (79.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.29% (146.39 USD)
По эквити:
44.78% (10.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|674
|.USTECHCash
|496
|.US500Cash
|16
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.DE40Cash
|-72
|.USTECHCash
|89
|.US500Cash
|-7
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.DE40Cash
|8.7K
|.USTECHCash
|20K
|.US500Cash
|440
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +27.72 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 41
Макс. прибыль в серии: +20.60 USD
Макс. убыток в серии: -98.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.58 × 3244
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
YOLO trading!
SCALP - intraday
! High Risk ! 100% Risk !
I trade for myself first of all..so no complaints !
(The statistics don't quite correspond to reality... because sometimes I split a trade into several, and sometimes I enter with one position...)
Нет отзывов
30 USD в месяц
138%
0
0
USD
USD
49
USD
USD
20
17%
1 197
35%
14%
1.02
0.02
USD
USD
78%
1:500