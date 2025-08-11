СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Too much growth
Daren Bar

Too much growth

Daren Bar
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 138%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 197
Прибыльных трейдов:
424 (35.42%)
Убыточных трейдов:
773 (64.58%)
Лучший трейд:
27.72 USD
Худший трейд:
-7.02 USD
Общая прибыль:
1 051.44 USD (178 281 pips)
Общий убыток:
-1 025.16 USD (146 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (20.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
14.25%
Макс. загрузка депозита:
172.79%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
438 (36.59%)
Коротких трейдов:
759 (63.41%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
2.48 USD
Средний убыток:
-1.33 USD
Макс. серия проигрышей:
41 (-98.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.41 USD (41)
Прирост в месяц:
-59.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.37 USD
Максимальная:
146.41 USD (79.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.29% (146.39 USD)
По эквити:
44.78% (10.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.DE40Cash 674
.USTECHCash 496
.US500Cash 16
EURUSD 9
GBPUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.DE40Cash -72
.USTECHCash 89
.US500Cash -7
EURUSD 20
GBPUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.DE40Cash 8.7K
.USTECHCash 20K
.US500Cash 440
EURUSD 2K
GBPUSD -81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.72 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 41
Макс. прибыль в серии: +20.60 USD
Макс. убыток в серии: -98.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.58 × 3244
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
еще 45...
YOLO trading!


SCALP - intraday


! High Risk !  100% Risk !

I trade for myself first of all..so no complaints !


(The statistics don't quite correspond to reality... because sometimes I split a trade into several, and sometimes I enter with one position...)

Нет отзывов
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 09:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Too much growth
30 USD в месяц
138%
0
0
USD
49
USD
20
17%
1 197
35%
14%
1.02
0.02
USD
78%
1:500
