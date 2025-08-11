SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Too much growth
Daren Bar

Too much growth

Daren Bar
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 571%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
702
Bénéfice trades:
263 (37.46%)
Perte trades:
439 (62.54%)
Meilleure transaction:
27.72 USD
Pire transaction:
-6.58 USD
Bénéfice brut:
508.89 USD (100 790 pips)
Perte brute:
-394.66 USD (78 137 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (20.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.79 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
15.60%
Charge de dépôt maximale:
172.79%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
56 minutes
Facteur de récupération:
2.28
Longs trades:
270 (38.46%)
Courts trades:
432 (61.54%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
1.93 USD
Perte moyenne:
-0.90 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-14.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.56 USD (9)
Croissance mensuelle:
173.66%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.37 USD
Maximal:
50.06 USD (52.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.74% (15.89 USD)
Par fonds propres:
44.78% (10.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.DE40Cash 391
.USTECHCash 296
EURUSD 8
.US500Cash 5
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.DE40Cash 39
.USTECHCash 53
EURUSD 21
.US500Cash 5
GBPUSD -3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.DE40Cash 11K
.USTECHCash 9.4K
EURUSD 2.1K
.US500Cash 400
GBPUSD -81
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.72 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +20.60 USD
Perte consécutive maximale: -14.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.58 × 3243
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
43 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

YOLO trading!


SCALP - intraday


! High Risk !  100% Risk !

I trade for myself first of all..so no complaints !


Aucun avis
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 14:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Too much growth
30 USD par mois
571%
0
0
USD
134
USD
12
23%
702
37%
16%
1.28
0.16
USD
58%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.