- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
702
Profit Trade:
263 (37.46%)
Loss Trade:
439 (62.54%)
Best Trade:
27.72 USD
Worst Trade:
-6.58 USD
Profitto lordo:
508.89 USD (100 790 pips)
Perdita lorda:
-394.66 USD (78 137 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (20.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.79 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
15.60%
Massimo carico di deposito:
172.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
270 (38.46%)
Short Trade:
432 (61.54%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
1.93 USD
Perdita media:
-0.90 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-14.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.56 USD (9)
Crescita mensile:
173.66%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.37 USD
Massimale:
50.06 USD (52.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.74% (15.89 USD)
Per equità:
44.78% (10.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|391
|.USTECHCash
|296
|EURUSD
|8
|.US500Cash
|5
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.DE40Cash
|39
|.USTECHCash
|53
|EURUSD
|21
|.US500Cash
|5
|GBPUSD
|-3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.DE40Cash
|11K
|.USTECHCash
|9.4K
|EURUSD
|2.1K
|.US500Cash
|400
|GBPUSD
|-81
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.72 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +20.60 USD
Massima perdita consecutiva: -14.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.58 × 3243
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
43 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
YOLO trading!
SCALP - intraday
! High Risk ! 100% Risk !
I trade for myself first of all..so no complaints !
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
571%
0
0
USD
USD
134
USD
USD
12
23%
702
37%
16%
1.28
0.16
USD
USD
58%
1:500