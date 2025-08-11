SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Too much growth
Daren Bar

Too much growth

Daren Bar
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 571%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
702
Profit Trade:
263 (37.46%)
Loss Trade:
439 (62.54%)
Best Trade:
27.72 USD
Worst Trade:
-6.58 USD
Profitto lordo:
508.89 USD (100 790 pips)
Perdita lorda:
-394.66 USD (78 137 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (20.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.79 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
15.60%
Massimo carico di deposito:
172.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
270 (38.46%)
Short Trade:
432 (61.54%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
1.93 USD
Perdita media:
-0.90 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-14.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.56 USD (9)
Crescita mensile:
173.66%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.37 USD
Massimale:
50.06 USD (52.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.74% (15.89 USD)
Per equità:
44.78% (10.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 391
.USTECHCash 296
EURUSD 8
.US500Cash 5
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash 39
.USTECHCash 53
EURUSD 21
.US500Cash 5
GBPUSD -3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash 11K
.USTECHCash 9.4K
EURUSD 2.1K
.US500Cash 400
GBPUSD -81
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.72 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +20.60 USD
Massima perdita consecutiva: -14.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

YOLO trading!


SCALP - intraday


! High Risk !  100% Risk !

I trade for myself first of all..so no complaints !


Non ci sono recensioni
