信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Too much growth
Daren Bar

Too much growth

Daren Bar
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 138%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 197
盈利交易:
424 (35.42%)
亏损交易:
773 (64.58%)
最好交易:
27.72 USD
最差交易:
-7.02 USD
毛利:
1 051.44 USD (178 281 pips)
毛利亏损:
-1 025.16 USD (146 779 pips)
最大连续赢利:
14 (20.60 USD)
最大连续盈利:
54.65 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
14.25%
最大入金加载:
172.79%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.18
长期交易:
438 (36.59%)
短期交易:
759 (63.41%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
2.48 USD
平均损失:
-1.33 USD
最大连续失误:
41 (-98.41 USD)
最大连续亏损:
-98.41 USD (41)
每月增长:
-59.30%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
17%
结余跌幅:
绝对:
8.37 USD
最大值:
146.41 USD (79.14%)
相对跌幅:
结余:
78.29% (146.39 USD)
净值:
44.78% (10.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.DE40Cash 674
.USTECHCash 496
.US500Cash 16
EURUSD 9
GBPUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.DE40Cash -72
.USTECHCash 89
.US500Cash -7
EURUSD 20
GBPUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.DE40Cash 8.7K
.USTECHCash 20K
.US500Cash 440
EURUSD 2K
GBPUSD -81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.72 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 41
最大连续盈利: +20.60 USD
最大连续亏损: -98.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.58 × 3244
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
45 更多...
YOLO trading!


SCALP - intraday


! High Risk !  100% Risk !

I trade for myself first of all..so no complaints !


(The statistics don't quite correspond to reality... because sometimes I split a trade into several, and sometimes I enter with one position...)

没有评论
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 09:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
