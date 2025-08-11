- 成长
交易:
1 197
盈利交易:
424 (35.42%)
亏损交易:
773 (64.58%)
最好交易:
27.72 USD
最差交易:
-7.02 USD
毛利:
1 051.44 USD (178 281 pips)
毛利亏损:
-1 025.16 USD (146 779 pips)
最大连续赢利:
14 (20.60 USD)
最大连续盈利:
54.65 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
14.25%
最大入金加载:
172.79%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.18
长期交易:
438 (36.59%)
短期交易:
759 (63.41%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
2.48 USD
平均损失:
-1.33 USD
最大连续失误:
41 (-98.41 USD)
最大连续亏损:
-98.41 USD (41)
每月增长:
-59.30%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
17%
结余跌幅:
绝对:
8.37 USD
最大值:
146.41 USD (79.14%)
相对跌幅:
结余:
78.29% (146.39 USD)
净值:
44.78% (10.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|674
|.USTECHCash
|496
|.US500Cash
|16
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.DE40Cash
|-72
|.USTECHCash
|89
|.US500Cash
|-7
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.DE40Cash
|8.7K
|.USTECHCash
|20K
|.US500Cash
|440
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.72 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 41
最大连续盈利: +20.60 USD
最大连续亏损: -98.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.58 × 3244
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
YOLO trading!
SCALP - intraday
! High Risk ! 100% Risk !
I trade for myself first of all..so no complaints !
(The statistics don't quite correspond to reality... because sometimes I split a trade into several, and sometimes I enter with one position...)
没有评论
