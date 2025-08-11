SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Too much growth
Daren Bar

Too much growth

Daren Bar
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 138%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 197
Transacciones Rentables:
424 (35.42%)
Transacciones Irrentables:
773 (64.58%)
Mejor transacción:
27.72 USD
Peor transacción:
-7.02 USD
Beneficio Bruto:
1 051.44 USD (178 281 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 025.16 USD (146 779 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (20.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
14.25%
Carga máxima del depósito:
172.79%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
0.18
Transacciones Largas:
438 (36.59%)
Transacciones Cortas:
759 (63.41%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
2.48 USD
Pérdidas medias:
-1.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
41 (-98.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-98.41 USD (41)
Crecimiento al mes:
-59.30%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
17%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.37 USD
Máxima:
146.41 USD (79.14%)
Reducción relativa:
De balance:
78.29% (146.39 USD)
De fondos:
44.78% (10.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.DE40Cash 674
.USTECHCash 496
.US500Cash 16
EURUSD 9
GBPUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.DE40Cash -72
.USTECHCash 89
.US500Cash -7
EURUSD 20
GBPUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.DE40Cash 8.7K
.USTECHCash 20K
.US500Cash 440
EURUSD 2K
GBPUSD -81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.72 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 41
Beneficio máximo consecutivo: +20.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -98.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.58 × 3244
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
otros 45...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

YOLO trading!


SCALP - intraday


! High Risk !  100% Risk !

I trade for myself first of all..so no complaints !


(The statistics don't quite correspond to reality... because sometimes I split a trade into several, and sometimes I enter with one position...)

No hay comentarios
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 09:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 10:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Too much growth
30 USD al mes
138%
0
0
USD
49
USD
20
17%
1 197
35%
14%
1.02
0.02
USD
78%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.