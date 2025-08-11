- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 197
Transacciones Rentables:
424 (35.42%)
Transacciones Irrentables:
773 (64.58%)
Mejor transacción:
27.72 USD
Peor transacción:
-7.02 USD
Beneficio Bruto:
1 051.44 USD (178 281 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 025.16 USD (146 779 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (20.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
14.25%
Carga máxima del depósito:
172.79%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
0.18
Transacciones Largas:
438 (36.59%)
Transacciones Cortas:
759 (63.41%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
2.48 USD
Pérdidas medias:
-1.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
41 (-98.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-98.41 USD (41)
Crecimiento al mes:
-59.30%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
17%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.37 USD
Máxima:
146.41 USD (79.14%)
Reducción relativa:
De balance:
78.29% (146.39 USD)
De fondos:
44.78% (10.07 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|674
|.USTECHCash
|496
|.US500Cash
|16
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|.DE40Cash
|-72
|.USTECHCash
|89
|.US500Cash
|-7
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|.DE40Cash
|8.7K
|.USTECHCash
|20K
|.US500Cash
|440
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|-81
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.72 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 41
Beneficio máximo consecutivo: +20.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -98.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.58 × 3244
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 344
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
otros 45...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
YOLO trading!
SCALP - intraday
! High Risk ! 100% Risk !
I trade for myself first of all..so no complaints !
(The statistics don't quite correspond to reality... because sometimes I split a trade into several, and sometimes I enter with one position...)
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
138%
0
0
USD
USD
49
USD
USD
20
17%
1 197
35%
14%
1.02
0.02
USD
USD
78%
1:500