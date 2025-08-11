SinyallerBölümler
Xi Song

Sally port

Xi Song
0 inceleme
Güvenilirlik
169 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 518%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 781
Kârla kapanan işlemler:
1 265 (71.02%)
Zararla kapanan işlemler:
516 (28.97%)
En iyi işlem:
38 939.25 USD
En kötü işlem:
-31 321.40 USD
Brüt kâr:
1 488 288.81 USD (224 930 pips)
Brüt zarar:
-970 221.43 USD (196 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (57 590.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90 651.55 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
7.13%
Maks. mevduat yükü:
20.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
10.02
Alış işlemleri:
943 (52.95%)
Satış işlemleri:
838 (47.05%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
290.89 USD
Ortalama kâr:
1 176.51 USD
Ortalama zarar:
-1 880.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-22 034.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31 766.68 USD (3)
Aylık büyüme:
38.49%
Yıllık tahmin:
467.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 704.68 USD
Maksimum:
51 699.21 USD (23.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.15% (50 426.49 USD)
Varlığa göre:
4.27% (26 431.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDp 839
GBPUSDp 506
USDJPYp 427
USDCADp 3
USDNOKp 3
USDSGDp 1
EURUSDp 1
USOILp 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDp 427K
GBPUSDp 124K
USDJPYp -29K
USDCADp 3K
USDNOKp -5.6K
USDSGDp -1.6K
EURUSDp 0
USOILp -9
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDp 41K
GBPUSDp 6.4K
USDJPYp -11K
USDCADp 867
USDNOKp -6.3K
USDSGDp -171
EURUSDp -4
USOILp -914
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38 939.25 USD
En kötü işlem: -31 321 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +57 590.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 034.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CWGMarketsSVGLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Breakthrough strategy!
İnceleme yok
2025.08.11 06:28
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.33% of days out of 1129 days of the signal's entire lifetime.
