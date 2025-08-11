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Xi Song

Sally port

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交易:
2 120
盈利交易:
1 551 (73.16%)
亏损交易:
569 (26.84%)
最好交易:
191 000.00 USD
最差交易:
-50 957.66 USD
毛利:
6 342 055.21 USD (276 524 pips)
毛利亏损:
-2 371 100.15 USD (210 204 pips)
最大连续赢利:
25 (413 100.00 USD)
最大连续盈利:
486 800.00 USD (14)
夏普比率:
0.12
交易活动:
5.16%
最大入金加载:
20.18%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
22.55
长期交易:
1 119 (52.78%)
短期交易:
1 001 (47.22%)
利润因子:
2.67
预期回报:
1 873.09 USD
平均利润:
4 089.01 USD
平均损失:
-4 167.14 USD
最大连续失误:
11 (-22 034.18 USD)
最大连续亏损:
-101 500.00 USD (3)
每月增长:
10.22%
年度预测:
123.99%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
14 704.68 USD
最大值:
176 100.00 USD (6.01%)
相对跌幅:
结余:
37.15% (50 426.49 USD)
净值:
4.62% (33 839.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDp 1025
GBPUSDp 659
USDJPYp 427
USDCADp 3
USDNOKp 3
USDSGDp 1
EURUSDp 1
USOILp 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDp 3.7M
GBPUSDp 280K
USDJPYp -29K
USDCADp 3K
USDNOKp -5.6K
USDSGDp -1.6K
EURUSDp 0
USOILp -9
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDp 76K
GBPUSDp 9K
USDJPYp -11K
USDCADp 867
USDNOKp -6.3K
USDSGDp -171
EURUSDp -4
USOILp -914
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +191 000.00 USD
最差交易: -50 958 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +413 100.00 USD
最大连续亏损: -22 034.18 USD

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无数据

突破型策略！
没有评论
2026.02.12 14:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.11 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 21:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.33% of days out of 1129 days of the signal's entire lifetime.
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