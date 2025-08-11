- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 120
盈利交易:
1 551 (73.16%)
亏损交易:
569 (26.84%)
最好交易:
191 000.00 USD
最差交易:
-50 957.66 USD
毛利:
6 342 055.21 USD (276 524 pips)
毛利亏损:
-2 371 100.15 USD (210 204 pips)
最大连续赢利:
25 (413 100.00 USD)
最大连续盈利:
486 800.00 USD (14)
夏普比率:
0.12
交易活动:
5.16%
最大入金加载:
20.18%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 小时
采收率:
22.55
长期交易:
1 119 (52.78%)
短期交易:
1 001 (47.22%)
利润因子:
2.67
预期回报:
1 873.09 USD
平均利润:
4 089.01 USD
平均损失:
-4 167.14 USD
最大连续失误:
11 (-22 034.18 USD)
最大连续亏损:
-101 500.00 USD (3)
每月增长:
10.22%
年度预测:
123.99%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
14 704.68 USD
最大值:
176 100.00 USD (6.01%)
相对跌幅:
结余:
37.15% (50 426.49 USD)
净值:
4.62% (33 839.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|1025
|GBPUSDp
|659
|USDJPYp
|427
|USDCADp
|3
|USDNOKp
|3
|USDSGDp
|1
|EURUSDp
|1
|USOILp
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|3.7M
|GBPUSDp
|280K
|USDJPYp
|-29K
|USDCADp
|3K
|USDNOKp
|-5.6K
|USDSGDp
|-1.6K
|EURUSDp
|0
|USOILp
|-9
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|76K
|GBPUSDp
|9K
|USDJPYp
|-11K
|USDCADp
|867
|USDNOKp
|-6.3K
|USDSGDp
|-171
|EURUSDp
|-4
|USOILp
|-914
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +191 000.00 USD
最差交易: -50 958 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +413 100.00 USD
最大连续亏损: -22 034.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CWGMarketsSVGLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
3 971%
0
0
USD
USD
4.1M
USD
USD
215
99%
2 120
73%
5%
2.67
1 873.09
USD
USD
37%
1:100